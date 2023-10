Delitto di Rimini: captato l’audio del ‘ciao’ di una voce maschile, è il killer di Pierina

Rimini, 18 ottobre 2023 - Un semplice quanto potenzialmente determinante "Ciao", pronunciato da una voce maschile. Sarebbe questo l'elemento captato dalla registrazione audio della telecamera di videosorveglianza installata da un privato nei sotterranei di via del Ciclamino 31.

Lì dove intorno alle 22.15 del 3 ottobre scorso la telecamera ha registrato appunto le urla di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, mentre rientrava da un incontro di preghiera.

Il sopralluogo notturno degli inquirenti nei garage di via nel ciclamino e, nel tondo, Pierina Paganelli

Sul sonoro registrato dalla telecamera, infatti, si stanno concentrando gli sforzi degli investigatori, coordinati dal pm Daniele Paci, nel tentativo di ripulire il più possibile la registrazione isolando ogni suono, compresi quelli ambientali e l'apertura/chiusura delle porte tagliafuoco dei sotterranei. Secondo quanto si sentirebbe dalla registrazione, dunque, l'assassino di Pierina avrebbe prima rivolto un rapido saluto alla donna, per poi aggredirla e ucciderla nel vano di congiunzione con le scale e l'ascensore che porta ai piani superiori.

A quel "ciao" che si sente poco prima delle urla della pensionata, ora va però associato un volto, quello di un uomo stando alla voce registrata. Un compito per il quale anche ieri sera per circa un'ora, tra le 22.30 e le 23.30, gli agenti della Squadra mobile diretti dal vice questore aggiunto Dario Virgili sono tornati in massa in via del Ciclamino, nei sotterranei del palazzo, eseguendo rilievi fonometrici utili sempre alla piena analisi del registrato della telecamera nei sotterranei.