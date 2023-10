Omicidio Pierina, blitz notturno degli inquirenti nei garage dove è stata uccisa: cosa cercavano

Rimini, 18 ottobre 2023 - È stato un blitz nella notte quello eseguito ieri nei garage sotterranei di via del Ciclamino da parte degli agenti della Squadra mobile, intervenuti in forze insieme anche a una Volante intorno alle 22.30, scendendo nei sotterranei ormai noti del civico 31 dove è stata uccisa Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte il 3 ottobre scorso.

I rilievi della Mobile, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili sul posto, pare fossero indirizzati a raccogliere materiale fonometrico, probabilmente da utilizzare poi come campione di confronto rispetto al materiale audio già in possesso degli inquirenti, ossia la registrazione di quella telecamera privata di un garage vicino a quello di Pierina e che avrebbe intercettato proprio le urla della vittima dell’omicidio.

Intorno a quella telecamera, già sequestrata, e le sue registrazioni il giorno del delitto si stanno concentrando gli sforzi degli investigatori della Mobile (sempre nell’attesa di eventuali riscontri anche dalle analisi di Dna già eseguite) per trovare indizi su chi la sera del 3 ottobre abbia inferto le 17 coltellate mortali. I rilievi della polizia in via del Ciclamino ieri sera sono terminati dopo un’ora, intorno alle 23.30.