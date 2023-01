Omicidio suicidio di Bellaria, una vecchia storia d’amore finita nel sangue

Bellaria (Rimini), 16 gennaio 2023 – Una storia d’amore clandestina di lunga data terminata in tragedia. E’ questa l’ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori chiamati a far luce sull’omicidio-suicidio consumatosi nel parcheggio dell’istituto Giordano di Bellaria, dove sabato scorso l’82enne Vittorio Capuccini, ex vigile in pensione di San Mauro Pascoli, ha ucciso a colpi di revolver Oriana Brunelli, 70 anni, anche lei sammaurese, prima di risalire sulla sua Renault Twingo e puntare l’arma alla testa per togliersi la vita. Gli inquirenti che si stanno occupando del caso hanno sentito nelle scorse ore i coniugi di Vittorio e Oriana. Entrambi avrebbero confermato l’esistenza in passato di una relazione extraconiugale tra la vittima e il suo assassino. Quella relazione, avrebbero però aggiunto, era terminata ormai quasi dieci anni fa, almeno per quel che ne sapevano. Omicidio suicidio a Bellaria, si scava nel passato e nei telefoni di Vittorio Capuccini e Oriana Brunelli Per quale motivo allora sabato pomeriggio Vittorio e Oriana hanno deciso di incontrarsi nel piazzale a cavallo tra le vie San Mauro e Rossini? Si trattava forse del primo incontro a distanza di tanto tempo o magari avevano ripreso a frequentarsi? E cosa si sono detti in quel parcheggio? Forse...