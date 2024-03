Ordigno bellico trovato in un campo con il metaldetector

Un proiettile da mortaio risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato in un campo a Misano vicino alla zona artigianale di Raibano. E’ qui che un cittadino fanese armato di metaldetector ha trovato il residuo bellico nel terreno arato di recente. Dopo aver capito di cosa si trattava ha chiamato i carabinieri che poco dopo sono arrivati sul posto mettendo in moto la macchina burocratica come accade in casi simili. Il Comune già nella giornata di ieri tramite i vigili ha delimitato la zona del ritrovamento con bandelle. Poi il sindaco ha emanato l’ordinanza per garantire la sicurezza dell’area. Ora dovrà essere il proprietario del fondo agricolo a vigilare affinché venga rispettata la sicurezza. Il municipio ha anche avvisato la prefettura del ritrovamento per far scattare la procedura che porterà all’intervento degli artificieri. Una volta avvenuta la comunicazione agli artificieri sarà organizzato il momento per portare via l’ordigno e farlo brillare se ancora carico.