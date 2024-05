Piazza Marvelli in cantiere . Partono i lavori del maxi parcheggio

Con l’estate alle porte è arrivato il momento del cantiere in piazza Marvelli per la realizzazione del parcheggio Tripoli. Nelle settimane scorse sono stati eseguiti i lavori per spostare le linee aeree del filobus e quelle elettriche. Interventi propedeutici al vero e proprio cantiere. Si procederà per gradi. Per prima cosa saranno eseguite le perizie sugli edifici attorno alla piazza, per verificarne lo stato di fatto e non avere brutte sorprese durante le fasi di scavo dell’area. Fatte le perizie bisognerà modificare la viabilità. Ciò significa demolire l’attuale rotatoria con spostamento più a monte. Infine potranno essere posizionate le reti di cantiere che sfratteranno per un paio di stagioni le auto e i motocicli dal piazzale. Imprese e amministrazione comunale stanno lavorando, per posizionare le reti che delimiteranno il cantiere entro la fine della prossima settimana.

Da quel momento auto e scooter dovranno cercare parcheggio altrove. Per le auto non ci sono alternative. Per le moto invece sì. In via Cirene, poco distante dal piazzale, il Comune ha trovato l’accordo con i privati per un’area che riuscirà a ospitare – circa – 200 moto. Lo spazio sarà ripulito dalla vegetazione, livellato con materiale stabilizzato e attrezzato con un ingresso per motoveicoli e la videosorveglianza.

Per vedere la fine del cantiere del maxi parcheggio bisognerà attendere almeno un paio di stagioni, poi si potrà scendere nei piani interrati della struttura e lasciare l’auto in uno dei 326 posti disponibili. In superficie saranno ricavati altri 220 posti per le moto. Ma l’opera vuole essere molto di più di un semplice parcheggio, per riminesi e turisti. Il Comune intende far diventare piazzale Marvelli "una delle porte della città turistica". Un luogo attrattivo e iconico, con ampi spazi verdi, cascate d’acqua, arredi urbani, aree destinate alla sosta di biciclette e motorini, percorsi ciclopedonali integrati con quelli del Parco del mare. Sommando i 5,6 milioni di euro impegnati per cambiare volto in superficie a piazza Marvelli ai 12,6 milioni necessari per costruire il parcheggio interrato, si arriva a un investimento totale di oltre 18 milioni di euro.

a.ol.