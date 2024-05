Programma e temi europei. Il centrodestra si confronta

Domenica pomeriggio la coalizione di centrodestra di Bellaria Igea Marina si è confrontata su diversi argomenti. Come pesca, agricoltura, gestione delle politiche energetiche e ambientali. Temi importanti, sui quali l’Europa sarà determinante. Al confronto hanno partecipato anche Stefano Cavedagna e Piergiacomo Sibiano, detto ’Piga’, candidati all’Europarlamento per Fd’I. Il confronto sulle tematiche europee continuerà oggi, a partire dalle 17.30, con il candidato Guglielmo Garagnani al castello Benelli, "nel quale presenteremo anche il programma e le proposte della coalizione a sostegno di Filippo Giorgetti – spiegano dalla coalizione –. Un’occasione di confronto e conoscenza in un luogo che rappresenta il potenziale della città e per tanti anni rimasto nascosto che con impegno e sinergia fra privato e amministrazione è tornato a splendere".