Proposta di nozze dal cielo a Rimini: prima il Publiphono poi l’aereo con lo striscione

Rimini, 24 agosto 2023 – «Un attimo di attenzione prego. Ho un annuncio molto importante da fare ed è rivolto ad Alessia Trentini del bagno 66 Vincenzo e Nives. Sì, hai capito bene amore, sei proprio tu. Ci tenevo a dirti e a far sapere a tutte le persone all’ascolto, che sei la donna della mia vita".

Mentre gli altoparlanti della Publiphono ieri mattina diffondevano sui 15 chilometri di spiaggia di Rimini il suo messaggio d’amore (in sottofondo All of Me di John Legend) Riccardo Viaggi, 26enne bolognese, s’inginocchiava in spiaggia davanti alla morosa Alessia Trentini, porgendole l’anello di fidanzamento tra i bagnanti stupiti e commossi. In contemporanea, con perfetta tempistica militare da attacco concentrico, un aereo sorvolava l’arenile trascinando la maxi-scritta ’Alessia ti amo, mi vuoi sposare?’ E un cuore disegnato.

«Se voleva sorprendermi devo dire che c’è perfettamente riuscito", sorride Alessia, anche lei 26enne, residente a Cento di Ferrara, dove convive con Riccardo, impiegata come lui (la coppia ha già una bimba, Camilla). "Tra l’aereo con la scritta – continua – il messaggio dagli altoparlanti, lui inginocchiato con l’anello in mano, mi sono messa a piangere. E ho risposto ’sì’". Tutt’intorno si era formato un capannello di turisti, contagiati dalle lacrime della futura sposa, che hanno fatto gli auguri alla coppia, e chiesto a lei di ammirare l’anello.

«Vengo in vacanza a Rimini – dice Alessia – da quando sono nata". "Io da quando sto insieme a lei – aggiunge Riccardo –, dal dicembre 2015, quasi otto anni". Come le è venuta quest’idea? "Volevo fare qualcosa di originale – racconta il promesso sposo –, pensavo fosse carino uno striscione aereo da far transitare mentre eravamo sulla spiaggia a prendere il sole, e ho organizzato tutto, a partire ovviamente dalla tempistica, in modo che il messaggio venisse diffuso prima, è stato trasmesso alle 11,08 mentre l’aereo è passato alle 11,15". E fino a quell’ora ha fatto lo gnorri? "Stavo male, ero agitatissimo – racconta Riccardo –, non veniva ma l’orario. Una tortura".

Per la parte ’volante’ della dichiarazione il fidanzato si è rivolto a una ditta specializzata, Volitalia (costo circa 2.500 euro): "L’ho trovata facendo ricerche sul web". Per l’annuncio la scelta era obbligata: Publiphono è la ’voce della spiaggia’ di Rimini dal primo dopoguerra, creata da Renato De Donato e sviluppata dagli anni Settanta dal figlio Ugo. A proposito, questo il ’resto’ del messaggio di Riccardo diffuso dagli altoparlanti: "Sono passati quasi 8 anni dall’ultimo anno delle superiori. Non facevi parte della mia classe, ma quando ti vidi entrare in aula durante la pausa per salutare i tuoi amici, scattò subito una scintilla dentro di me. Non riuscivo a staccarti gli occhi di dosso e il mio cuore batteva molto forte. Mi stregasti con la tua bellezza, la tua dolcezza e il tuo sorriso. Ora, dopo tutti questi anni, sono qui davanti a te a dirti che sono innamorato perso di te. Per questo ho pensato di andare oltre e dimostrarti quanto tu per me sia speciale. Tuo per sempre, Riccardo".