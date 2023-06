Proposta di matrimonio durante Gara 4 tra Virtus Bologna e Olimpia fa il giro dei social. Lo striscione “Mi vuoi sposare?” emoziona tutti

Bologna, 17 giugno 2023 - Forse non troppo romantico, almeno nel senso tradizionale del termine. Ma quantomeno suggestivo e affascinante, soprattutto per chi è tifoso, sì.

E’ la proposta di matrimonio che è andata in onda l’altra sera - subito ripresa dai social -, prima del quarto confronto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, protagoniste della finale scudetto. Lui si chiama Andrea e ha 30 anni. Lei Martina e ne ha sette in meno. Così, tra uno striscione e l’altro - tutti rigorosamente in bianconero e inneggianti alla Virtus - ne è spuntato uno più piccolo. “Mi vuoi sposare?”. Abbracci e baci (casti).

Tante emozioni e il cuore che batte all’impazzata. E poi, dopo una partita interminabile e mille cambi di umore, pure la vittoria in volata della Virtus. Cosa c’è di meglio per ricordare il giorno della proposta di matrimonio?