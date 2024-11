Pulizia dei fiumi a Cattolica. Quaranta volontari in campo

Fiumi sotto controllo per la Regina. I lavori di pulizia degli alvei fluviali sono continui e costanti e da circa un anno un nuovo nucleo della Protezione Civile con una quarantina di volontari garantisce pure monitoraggio e controlli anche nel corso di abbondanti precipitazioni. "Nel Comune di Cattolica, i lavori sono in corso lungo tutti i corsi d’acqua del bacino del Conca, compresi i torrenti Ventena e Tavollo – conferma l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni – sono interventi che rappresentano una misura fondamentale per la tutela del territorio e la prevenzione di eventuali criticità legate al regime idraulico dei corsi d’acqua. La manutenzione della vegetazione contribuisce inoltre alla salvaguardia dell’ecosistema fluviale, garantendo un equilibrio tra sicurezza e sostenibilità ambientale. L’ufficio territoriale di Rimini dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile è attualmente impegnato nella gestione annuale della vegetazione riparia sui corsi d’acqua, utilizzando le risorse provenienti dai finanziamenti regionali".

Le operazioni, che si svolgono in accordo con le linee guida regionali e in funzione degli obiettivi idraulici definiti per ciascun tratto, hanno lo scopo di migliorare il deflusso delle acque, ridurre i rischi idraulici e garantire la sicurezza del territorio. E intanto il nucleo di Protezione Civile, nato da circa un anno, cresce e vanta oltre una quarantina di volontari: "Siamo costantemente operativi in casi di abbondanti piogge – spiega il presidente della Protezione Civile di Cattolica, Tiziano Tamagnini – ed interveniamo anche làddove vi è necessità come nel recente caso di allagamento del sottopassaggio in zona stazione al Macanno. Il monitoraggio dei fiumi resta un’attività fondamentale che pratichiamo tutto l’anno, specie nei mesi invernali e delle piogge".

Luca Pizzagalli