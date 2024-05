Ragazzini devastano la spiaggia. L’ira del bagnino: "L’ennesimo raid"

Ci risiamo. Un’altra notte di vandalismi sulla spiaggia di Cattolica. La seconda nel giro di pochi giorni. Dopo il raid avvenuto sabato 18 maggio al bagno 84, anche l’altra sera un gruppo di ragazzini – probabilmenti tutti minorenni – ha devastato il bagno 76. È stato lo stesso titolare dello stabilimento Lorenzo Ercoles, a scoprire in diretta cosa stavano combinando. "Una desolazione spiazzante, una furia ingiustificata. Una generazione impazzita, come un’orda di barbari", attacca Ercoles sui social, pubblicando i filmati da lui stesso girati dei danneggiamenti. Stavolta non è una delle sue ’patacate’, uno dei suoi strampalati racconti con i quali è diventato famoso per il popolo del web. "Ho fatto i video perché ero davvero infuriato. Ma come si fa ad andare in giro a fare danni in questo modo, soltanto per il gusto di divertirsi?".

Ercoles sabato sera era uscito a cena con alcuni suoi amici. "Intorno all’una ho fatto un salto in spiaggia per controllare che fosse tutto a posto, visto quanto accaduto una settimana fa. Quando sono arrivato, c’era un gruppo di ragazzini, quasi sicuramente tutti minorenni, che stava devastando lo stabilimento. Si stavano divertendo a sfasciare lettini e ombrelloni...". Il gruppo era formato "da almeno una dozzina di giovanissimi, tra loro c’erano anche 4 o 5 ragazzine". All’arrivo di Ercoles, che ha immediatamente chiamato i carabinieri, il gruppo si è dato alla fuga. Ma il bagnino è riuscito comunque a fermare uno di loro. "Lui continuava a dirmi che non aveva fatto nulla e che erano stati gli altri... Alla fine l’ho lasciato andare via". Il bilancio è di 11 pali degli ombrelloni rotti e altri danni. "Quello che fa più rabbia – conclude Ercoles – è vedere dei minorenni rompere tutto così, senza motivo... Che amarezza".

Manuel Spadazzi