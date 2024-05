Scherzo Le Iene e i 30 milioni dall’Arabia: cosa ha risposto Zaccagni

Rimini, 2 maggio 2024 - L'Arabia calcistica chiama, ma non tutti rispondono. I milioni degli sceicchi affascinano tantissimi calciatori: un richiamo che è riuscito a sedurre anche Cristiano Ronaldo, che ha deciso lo scorso anno di cedere alla tentazione e giocare con l'Al Nassr.

Non tutti, però, sono interessati a giocare in un campionato che ha meno qualità rispetto alla Serie A unicamente per soldi. E' quanto testimoniato dalla redazione de Le Iene che, tramite uno scherzo telefonico, ha cercato di smascherare le reali intenzioni di tantissimi calciatori del nostro campionato, fingendosi una società di procura dell’Arabia Saudita.

Il primo a essere contattato è stato il riminese Mattia Zaccagni, in forza alla Lazio. "No guardi io sono a posto, sono contento così per ora", è stata la secca risposta dell'attaccante della Nazionale.

La risposta di Zaccagni

Non solo: oltre a Zaccagni, hanno declinato gentilmente l'offerta anche Lorenzo Pellegrini della Roma, Mattia Perin (secondo portiere della Juventus) e Giovanni Simeone (Napoli). Tutti i giocatori hanno di fatto risposto in coro che i soldi non sono l'unica cosa che contano nel calcio, a maggior ragione in un momento delle loro carriere che li vede ancora protagonisti in Europa.

Ma sono stati in diversi a cadere nella trappola de Le Iene, anche perché l'offerta fittizia prevedeva un contratto da 30 milioni di euro per giocare con una squadra araba. Balotelli, Sensi, Jorginho e Bonaventura hanno infatti dimostrato interesse nella proposta, rimandando i dettagli formali ai propri procuratori. Solo a quel punto Le Iene hanno reso noto lo scherzo telefonico, tra lo stupore e le perplessità dei protagonisti.

Chi è Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni è ancora molto conosciuto a Rimini, nonostante viva a Roma dal 2021. Il calciatore, infatti, torna spesso in Romagna, dove ha anche mosso i suoi primi passi calcistici (è cresciuto nel Bellaria). E' notizia dell'ottobre scorso, infatti, la decisione di rilevare insieme a quattro amici lo storico Caffè Cavour di piazza Cavour: prenderanno il posto dei fratelli Carlo e Luca Vandi, che passeranno di mano il locale dopo averlo avuto in gestione dal 2007.

Il legame con il territorio, però, non si esaurisce qui: la famiglia del calciatore gestisce infatti dallo scorso anno il bagno 33 di Bellaria Igea Marina, rimasto dal 2021 al 2023 senza un vero proprietario dopo la morte dello storico titolare Andrea Berto. La società Zaccagni Guido & c ha rilevato lo stabilimento balneare di viale Raffaella Carrà, cambiandogli anche nome in Esotica Zac 20.

Zaccagni è salito agli onori della cronaca anche per la sua vita sentimentale: il calciatore ha una relazione con l'influencer Chiara Nasti dal 2021, che ha sposato lo scorso anno a Roma.

La coppia, dopo la nascita del primo figlio Thiago, ha annunciato a gennaio l'arrivo del secondo figlio, festeggiato dall'attaccante con un gol nel derby contro la Roma in Coppa Italia.