Se la spiaggia diventa Esotica

Il bagno 33 a Bellaria Igea Marina ha ora un nuovo nome: Esotica Zac 20. Si chiamerà così lo stabilimento balneare di viale Raffaella Carrà, che da luglio è passato in mano alla società Zaccagni Guido & c, chiamata così in ricordo del nonno di Mattia, il calciatore bellariese della Lazio e della Nazionale. L’estate scorsa gli Zaccagni riuscirono infatti a vincere il bando comunale di affidamento di concessione del bagno 33, rimasto dal 2021 al 2023 senza un vero gestore a causa della morte dello storico titolare Andrea Berto. Sono tanti i progetti della famiglia del calciatore su questo bagno diventato di loro proprietà a partire da gennaio di quest’anno. Dall’idea di una spiaggia più inclusiva, sicura e adatta a tutti a uno stabilimento balneare totalmente ‘green’ attento dunque alla propria ecosostenibilità.

Ma non solo. In cantiere tanti progetti per rendere attiva l’Esotica Zac 20 non solo nei mesi estivi, ma anche nei periodi invernali. Un’operazione di ‘destagionalizzazione’ che si allinea anche ai tanti progetti del Comune come Bellaria Film Festival, Rumore, Borgata che danza. In primo piano la volontà di investire sulla città per poter attirare turisti e dunque far crescere un territorio solitamente legato al turismo estivo per un intero anno. Per ora quello che si può vedere passeggiando per il lungomare bellariese, all’altezza di Esotica Zac 20, è solo un rendering di come apparirà il nuovo stabilimento. Questo, unito allo slogan ‘La spiaggia che ti seduce è pronta a svelare il suo fascino dall’estate 2024’, proietta il passante alla vacanza e al relax. Si tratta quindi solo di attendere la conclusione dei lavori affidati a Cdn studio e Archideaprogetto degli architetti Eleonora Denicolò e Fabio Scarpellini. Il sindaco Filippo Giorgetti, a riguardo, ha sottolineato che "si tratta di un’iniziativa che porta investimenti sicuramente sulla nostra spiaggia e diventa un fattore molto positivo per l’offerta turistica di Bellaria Igea Marina. Fa bene, siamo contenti. Se poi a circolare è il nome di Zaccagni, è ovvio che questo diventi un nome di richiamo e di riferimento anche fuori dal nostro comune e che questo eleva la nostra offerta. Guardiamo al progetto Zaccagni con fiducia e ottimismo." Intanto dal Polo est village, annunciano che le finali del campionato italiano di beach volley 2024, anche per quest’anno sono state riconfermate a Bellaria Igea Marina. L’evento sportivo si aprirà sabato 31 agosto e proseguirà fino a domenica 8 settembre.

Aldo Di Tommaso