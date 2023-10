Il caffè del campione. Il Cavour passa di mano. Lo gestirà Zaccagni con un gruppo di amici

Il campione dietro al bancone. Dopo sedici anni passerà di mano il Caffè Cavour di piazza Cavour, uno dei locali storici di Rimini. E a gestirlo, insieme a quattro amici, sarà il calciatore Mattia Zaccagni. Pochi sanno che Il 28enne bellariese, che dopo gli ottimi campionati nel Verona è – letteralmente – esploso nella Lazio, conquistando anche il posto in Nazionale, è anche un imprenditore nel settore dei pubblici esercizi. Con un gruppo di amici, tutti di Bellaria e dintorni, ha aperto una società che attualmente gestisce il bar Primo miglio a Rimini e lo Sporting a Milano Marittima.

Dopo una lunga trattativa, che si è perfezionata nelle settimane scorse, Zaccagni e i suoi amici hanno rilevato la gestione del Caffè Cavour di Rimini. Prenderanno il posto dei fratelli Carlo e Luca Vandi, al timone dello storico locale di piazza Cavour dal 2007. I Vandi da alcuni anni sono sbarcati anche a Santarcangelo, dove hanno aperto Kalice. Questi sono gli ultimi giorni della loro gestione. Tra una decina di giorni il bar passerà nelle mani della società di cui fanno parte, insieme al calciatore della Lazio e della Nazionale, anche Samuele Fantini, Patrik Giulianelli,

Nicola Tarassi e Alessio Rucaj.

"Siamo felici e pieni di entusiasmo per questa nuova avventura. Non vediamo l’ora di cominciare", dice Fantini, rappresentante legale della società. Nonostante la giovane età, vanta già un’ampia esperienza sul campo ed è stato anche gestore del Beky bay a Bellaria. A ’seguire’ da vicino la trattativa, per conto di Mattia, il papà Fabio, che fa l’albergatore e gestisce anche uno stabilimento balneare a Bellaria. "Il Caffè Cavour è un locale storico e centralissimo. Quando si è presentata l’opportunità di rilevarlo, Mattia e i suoi amici non se la sono lasciata scappare".

Con Zaccagni e gli amici, il Caffè Cavour punterà di più sulla sera. "Pensiamo di organizzare alcuni eventi – conferma Fantini – Il bar manterrà la sua anima, ma sicuramente durante i weekend faremo servizio fino a tardi. Abbiamo una certa esperienza anche nel mondo della notte". Da quanto trapela, buona parte del personale attuale del bar continuerà a lavorare al Caffè Cavour con la nuova gestione. Non sono esclusi piccolo ritocchi al locale, che è stato completamente ristrutturato negli anni scorsi dai fratelli Vandi. "Il locale è molto bello – fa notare Fabio Zaccagni – e non ha bisogno di particolari lavori. Ma sono sicuro che i ragazzi ci metteranno qualcosa del loro".

Manuel Spadazzi