Zaccagni e la dedica al nonno Ermanno morto: “Questo gol è per te”

Rimini, 23 dicembre 2023 – Minuto 67 di Empoli-Lazio. Mattia Zaccagni, riminese doc anche se nato a Cesena, va in gol. Alza le braccia al cielo. E pensa al nonno appena scomparso: Ermanno Morri, storico albergatore di Bellaria Igea Marina, è morto a 95 anni.

È stato membro del comitato che portò nel 1958 alla creazione del Comune autonomo, Morri. Oltre ad aver contribuito alla fondazione dell’Aia, l’associazione degli albergatori. A lui ha subito pensato Mattia Zaccagni dopo il gol.

“Una giornata difficile – ha scritto l’attaccante della Lazio su Facebook –, spero che tu sia orgoglioso di me. Per te, nonnino” è la dedica e il messaggio pubblicato con la foto che ritrae il momento in cui alza le braccia al cielo dopo il gol. Zaccagni ha recentemente preso in gestione, assiema a un gruppo di amici, lo storico Caffè Cavour di piazza Cavour a Rimini.