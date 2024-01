Allarme spaccate col tombino, caccia al predatore solitario

Viserba di Rimini, 5 gennaio 2024 – Risveglio amaro, quello di ieri, per alcune attività commerciali di Viserba: due bar e un negozio di abbigliamento femminile di alta gamma. Tre spaccate, sicuramente della stessa mano, tutte effettuate con un tombino stradale. Il danno maggiore pare quello subito dalla boutique Bottega Casalini di via Dati 79, in pieno centro, sul lungomare, a pochi metri da uno degli altri locali danneggiati, il bar Biarritz di piazza Pascoli.

I titolari del negozio raccontano di essere stati chiamati verso le cinque del mattino e di essere subito accorsi, constatando che la porta di vetro era stata letteralmente sbriciolata da un tombino che si trovava ancora per terra, all’interno del locale. I malviventi (o il malvivente) avevano fretta, perché da un primo riscontro pare mancare solo la cassa. Non si sono interessati ad abiti, borse e scarpe di valore.

Anche la spaccata di piazza Pascoli è stata registrata verso le cinque del mattino, ora in cui i vicini hanno dato l’allarme. Qui, al bar Biarritz, una vetrina risulta bucata e crepata, ma non abbastanza da poter accedere nel locale.

Il terzo tentativo di effrazione è stato effettuato in un’altra zona di Viserba, ma sembra portare la stessa firma. Il bar tabaccheria preso di mira è quello della galleria commerciale Sacramora, di fianco al Superstore Conad di via Missirini. Qui il fattaccio è accaduto verso le quattro del mattino e il tombino non è stato in gradodi rompere la vetrata, anche se l’ha danneggiata parecchio.

"Per sostituirla dovremo spendere qualche migliaia di euro. – spiega sconsolato Gino, il titolare del locale – Siamo stati chiamati dagli addetti alla vigilanza alle quattro, quando avevano appena constatato il tentativo di furto. A quell’ora il supermercato è già attivo, con viavai di fornitori e i primi dipendenti che prendono servizio. Qualcuno dice di aver notato un uomo in bicicletta aggirarsi nel parcheggio".

Un passante si ferma a commentare "In effetti, più che ‘banda del buco’ potrebbe essere un malvivente solitario, che dà meno nell’occhio. Gli attrezzi da scasso, i tombini, li reperisce sul posto..." In effetti, questa ipotesi può far pensare allo stesso malvivente che nel periodo attorno a Natale aveva preso di mira alcuni locali in via Caduti di Marzabotto e in via Valturio: stesso orario e stessa modalità, con un ladro incappucciato che fugge in bicicletta. Tanta rabbia, comunque, per i tre esercenti, che in mattinata si sono incontrati nella caserma dei carabinieri di Viserba per sporgere le rispettive denunce.