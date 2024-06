Spaccio di cocaina all'ora dell'aperitivo, marito e moglie nei guai

Rimini, 8 giugno 2024 - I carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di una coppia di coniugi italiani, accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Rimini su richiesta del Pubblico Ministero Davide Ercolani, è stata il risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Novafeltria. Le indagini hanno rivelato gravi indizi di un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina e marijuana, condotta dai coniugi. Il luogo principale di incontro con i compratori era un bar in Valmarecchia, ma le transazioni avvenivano anche in altri luoghi della zona tramite incontri rapidi e occasionali. L'indagine è partita dall'osservazione dei movimenti sospetti di noti assuntori di droga nei pressi del bar, che ha portato i carabinieri ad avviare un'attività investigativa approfondita con pedinamenti, osservazioni e controlli sul territorio. Le attività di indagine, condotte tra la fine del 2022 e il maggio 2023, hanno permesso di acquisire prove attraverso il recupero e il sequestro di dosi di droga, verosimilmente cedute dalla coppia e acquistate dai clienti all'interno del bar. I militari hanno rilevato che la coppia utilizzava un modus operandi ben dissimulato: le cessioni avvenivano sotto forma di incontri fra amici per consumare aperitivi, durante i quali la droga veniva passata ai clienti, che la occultavano spesso in pacchetti di sigarette. Nel pomeriggio dell'8 giugno, i coniugi sono stati arrestati. L'uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Rimini, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.