"Troppe topaie a prezzi alti"

"La mia famiglia affitta diversi appartamenti in varie zone di Rimini e di inquilini ne ho visti tanti negli anni". Nelle abitazioni di Stefano Pedrazzi, privato proprietario riminese, vivono studenti e lavoratori. "Non ho mai avuto problemi: se si è corretti non si va incontro ad equivoci e i rapporti procedono lisci. L’unico episodio che ricordo è quando qualche anno fa mi sono rivolto a un giudice per fare sgomberare un affittuario che non pagava da due anni. Ammetto che in giro ci siano realtà diverse dalla mia, con ’topaie’ che vengono affittate a prezzi esorbitanti. Questo significa approfittarsi delle persone che non hanno alternative a causa della scarsità di alloggi sul mercato".