Una giornata dedicata alla sicurezza. Lezione sul terremoto con due geologi in cattedra

La sicurezza insegnata nelle scuole. Sabato 6 aprile si è rivelata una mattinata a sorpresa per l’istituto comprensivo Olivieri di Pennabilli. Insieme a comune, dirigenza, Anps, Agepro, Alta Valmarecchia soccorso, Croce Verde e protezione civile, è stata organizzata una giornata sulla sicurezza.

È stato simulato il ritrovamento di persone disperse e grazie al fiuto di cani dell’Unità Cinofila e del loro addestratore sono stati ritrovati. I ragazzi hanno poi assistito al soccorso di un ferito da parte degli operatori del 118, che hanno fatto salire poi gli studenti sull’ambulanza per misurare i parametri vitali. Nella giornata studenti e insegnanti hanno poi assistito a una breve lezione per affrontare il sisma: due geometri hanno spiegato come comportarsi in caso di terremoto, le procedure più volte sperimentate a scuola, hanno insegnanto a come preparare uno zaino d’emergenza con tutti gli oggetti necessari (acqua, torcia, scarpe, cibo in scatola). Alla fine gli studenti hanno imparato a rapportarsi con i cani, due golden retriever di nome Lola e Blue.

"È stata una mattinata ricca di emozioni e insegnamenti utili" concludono i ragazzi.

Ludovica, Noemi, Viola, Rebecca, Agnese, Angelica, Giorgia, Sofia II A