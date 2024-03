La Riviera mette la... Freccia. Più treni da Milano per l’estate. E torna il diretto da Monaco

Rimini, 21 marzo 2024 – Roma e Milano sempre più vicine. Aspettando l’atteso ritorno dei voli della Germania (più facile nel 2025 che da quest’anno), la Riviera punta per quest’estate ad aumentare i treni da Milano. E sogna il volo diretto da Roma, che potrebbe consentire al ’Fellini’ di essere collegato a un hub importante come l’aeroporto di Fiumicino.

Del collegamento con Roma se ne discute da diversi mesi.

Ci sono state trattative con la compagnia Ita (l’ex Alitalia), ma non sarà facile. Molto più avanti le trattative con Trenitalia per potenziare il numero di Frecciarossa per l’estate, in particolare da Milano. Si punta a ottenere una decina di collegameti al giorno per tutta la stagione estiva, con prezzi scontati e promozioni. La Regione, l’Apt e i Comuni ci stanno lavorando, e c’è un certo ottimismo. Restando ai treni per i turisti, sarà confermato anche per quest’estate il treno diretto da Monaco di Baviera a Rimini, molto utilizzato dai tedeschi negli ultimi anni.

Aspettando novità su voli e treni, Rimini continua a promuoversi sui mercati esteri, in particolare Germania e Inghilterra. E proprio in questi giorni il prestigioso quotidano britannico Times è tornato a occuparsi di Rimini. Con toni entuasiastici. "Quindici chilometri di spiaggia, una tra le collezioni più impressionanti al mondo di strumenti romani e un borgo di pescatori che è bello quanto un villaggio delle Cinque Terre": così il Times parla di Rimini nel lungo reportage pubblicato on line e anche nell’edizione cartacea della domenica. "Le prenotazioni dei voli per Rimini sono aumentate fortemente, da quando è stato annunciato che il Tour de France avrebbe attraversato la città il 29 giugno", scrive ancora il quotidiano britannico. A raccontare Rimini anche alcuni giornali e riviste della Germania, tra cui il periodico femminile Brigitte, attraverso i reportage pubblicati negli ultimi giorni.

"L’articolo uscito sul Times – osserva il sindaco Jamil Sadegholvaad – è la conferma straordinaria dell’interesse della stampa internazionale per Rimini in ogni stagione 365 giorni l’anno, e del volano che la tappa del Tour de France sarà in grado di generare. Veniamo descritti come una città culturale, fra le mete più interessanti di quest’anno. Con l’eredità di Fellini che è capace di unire le nostre due anime: quella del mare e quella di una città con duemila anni di storia". Secondo il sindaco "non poteva esserci modo migliore per dare il via ai cento giorni che ci condurranno verso questo evento storico sul fronte sportivo e promozionale. La tappa del Tour de France del 29 giugno porterà qui tanti turisti e farà conoscere al mondo la bellezza della nostra città".