Angelo ‘Pucci’ Grossi di nuovo al volante

A due mesi dalla felice partecipazione al rally della Val d’Orcia, gara che lo aveva visto aggiudicarsi il trofeo dedicato a suo padre quale miglior pilota under 25, il riminese Angelo ‘Pucci’ Grossi – e quel ‘Pucci’ ricorda una volta di più il babbo, che fu un eccellente interprete dei rally – torna al volante. L’occasione è data dal rally Adriatico, secondo appuntamento del campionato italiano ‘Rally Terra’, manifestazione in programma da venerdì a domenica sui fondi sterrati della provincia di Pesaro e Urbino. Grossi jr. (foto) sarà al volante della Skoda Fabia Rally2 del team ‘By Bianchi’ e condividerà l’auto sempre con il co-pilota Francesco Cardinali, insieme al quale sta cercando un progressivo affiatamento con la vettura turbocompressa. Per il driver riminese questa è la prima esperienza sulle strade del rally Adriatico. Il menu del weekend prevede per venerdì le operazioni di verifica e le ricognizioni sul percorso degli equipaggi. Sabato via alla gara da Fermignano, con arrivo previsto per le 17.30 di domenica a Borgo Mercatale, Urbino. Tre le prove speciali, per un totale di 71 km cronometrati.