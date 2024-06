Afidop, Antonio Auricchio confermato presidente

Antonio Auricchio è stato confermato presidente di AFIDOP, l’Associazione Formaggi italiani Dop e Igp, eletto all’unanimità per il suo secondo mandato durante la 34^ assemblea dell’associazione a Roma. Cremonese, classe 1953, Auricchio è presidente del Consorzio di Tutela del Gorgonzola e vicepresidente Assolatte. Oltre all’impegno nel lattiero-caseario, da sempre si dedica al volontariato a favore di chi necessita di aiuto. Ad affiancare Auricchio nel prossimo triennio saranno il vicepresidente Giovanni Guarneri, presidente del Consorzio di tutela del Provolone Valpadana, assieme agli altri componenti della giunta esecutiva: Nicola Bertinelli (Parmigiano Reggiano), Domenico Raimondo (Mozzarella di Bufala Campana) e Renato Zaghini (Grana Padano).

"Ringrazio tutti i membri della Giunta per la fiducia e il supporto in questi tre anni di crescita dell’Associazione – ha detto Auricchio –. AFIDOP oggi riunisce 22 Consorzi, in rappresentanza della categoria più importante del comparto food certificato, con un valore alla produzione che oggi si attesta a 5,2 miliardi. Dal 2012 il valore al consumo dei formaggi certificati è aumentato dell’83%, quello alla produzione di circa il 30%, l’export dell’80%. Siamo orgogliosi che i

formaggi DOP e IGP rappresentino stabilmente quasi il 60% dell’export a valore, confermandosi una categoria strategica per l’economia del Paese".