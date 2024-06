Assica, il nuovo presidente è Lorenzo Beretta

Assica, l’associazione degli industriali delle carni e dei salumi, ha un nuovo timoniere: l’assemblea ha eletto all’unanimità Lorenzo Beretta come nuovo presidente. Beretta, già più volte vicepresidente dell’associazione, raccoglie il testimone da Francesco Pizzagalli. "L’attuale contesto economico-sociale italiano ed internazionale in cui il nostro settore si sta muovendo – le parole di Beretta – richiede il massimo impegno ed il coinvolgimento di tutte le aziende, impegno che proprio all’interno di assica può dare i frutti ed i risultati maggiori. Oggi più che mai abbiamo bisogno di avere una voce comune, unica e forte, per poter avere dalle istituzioni risposte, certezze, interventi tempestivi di sostegno e, naturalmente, programmi definiti per il futuro". Tanti i temi caldi sui quali il presidente si dovrà confrontare e il settore è chiamato a rispondere: il forte incremento dei costi industriali e della materia prima (nazionale ed estera) – che perdurano dal 2022 – e la Psa (peste suina africana), problematica iniziata a gennaio 2022, che non accenna ad essere risolta, con gravissime ripercussioni sull’export dei nostri prodotti verso i Paesi terzi. Beretta ha una ventennale esperienza in ambito consortile e associativo. Già vicepresidente di Assica dal 2016, ha rivestito il ruolo di presidente dell’Istituto salumi italiani tutelati (Isit) dal 2015 al 2024. Dal 2012 è anche presidente del Consorzio cacciatore italiano.