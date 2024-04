L’OraSì sfata il tabù PalaVerde. Battuta Treviso 73-66

Trevisa, 18 dicembre 2017 - Nella giornata delle sorprese, nella quale Trieste cade a Verona, la Fortitudo a Montegranaro e Ferrara a Roseto, l’OraSì regala la quarta impresa della giornata sbancando il PalaVerde di Treviso. La chiave del match è racchiusa nella cassaforte difensiva che Antimo Martino costruisce per imbrigliare i tiratori della De Longhi. Una cassaforte che neutralizza Fantinelli e Antonutti e limita in maniera consistente anche tutti gli altri.

In attacco invece una buona circolazione di palla e l’ennesima giornata di ottima vena dall’arco dei 3 punti fanno il resto. Rice, Giachetti e Montano mettono le prime 4 triple che regalano il 17-18 del primo periodo. La De Longhi reagisce con la stessa arma e trova il 25-20 con le bombe dell’ex Sabatini e di Imbrò. Ma è solo un attimo poiché il timeout di Martino sortisce l’effetto di spezzare il ritmo ai padroni di casa e richiamare all’ordine i suoi. Ravenna diventa più concreta nell’attaccare il ferro trovando diverse gite in lunetta che Giachetti e compagni convertono in punti. Il parziale di 7-0 è tutto dalla lunetta e vale il momentaneo 25-27. Equilibrio che si trascina fino all’intervallo.

Nella seconda parte l’OraSì diventa protagonista: due triple di Giachetti e Masciadri valgono il 35-40, ma Treviso non molla grazie alle iniziative di Brown. Tuttavia la difesa ospite non rende mai facile ai veneti costruirsi un tiro, così l’energia spesa dai trevigiani in fase offensiva presenta il conto su quella difensiva. L’equilibrio si spezza definitivamente al 28’: Giachetti segna un bel canestro con l’uomo addosso e Rice, lasciato solo in campo aperto, mette la tripla del 48-57.

Dopo la sirena del 30’ Masciadri, Montano e Chiumenti scavano il solco decisivo, portando l’OraSì a +15 (51-66), un margine che regala sicurezza e che i giallorossi devono soltanto gestire fino al termine. Treviso per recuperare avrebbe bisogno delle triple, cosa che però la difesa dell’OraSì non le consente. Antonutti e Brown sono gli ultimi ad issare bandiera bianca, ma a festeggiare è Ravenna che vince 73-66.

Il tabellino: De Longhi Treviso 66 OraSì Ravenna 73

DE LONGHI TREVISO: Sabatini 5 (1/5, 1/2), Musso 5 (1/3, 1/4), Brown 15 (7/11, 0/2), De Zardo, Antonutti 12 (3/7, 1/3), Negri 9 (3/4, 0/2), Fantinelli 13 (5/8, 0/2), Poser ne, Lombardi 3 (0/4, 1/2), Imbrò 4 (1/4 da 3), Nikolic ne. All. Pillastrini. ORASì RAVENNA: Chiumenti 9 (2/4), Giachetti 16 (3/5, 2/2), Raschi 4 (1/4, 0/1), Sgorbati 4 (2/2, 0/1), Grant 6 (3/8), Cinti ne, Montano 15 (2/4, 3/5), Masciadri 7 (2/3, 1/4), Rice 12 (0/4, 3/6), Vitale ne. All. Martino Note - Parziali: 17-18, 35-34, 51-59. T2: Tv 20/42, Ra 15/34. T3: Tv 5/21, Ra 9/19. TL: Tv 11/17, Ra 16/19