Rugby Rovigo, al via la campagna abbonamenti: quanto costa e quando inizia la prevendita

Rovigo, 23 settembre 2023 – Parte ufficialmente lunedì 25 settembre la campagna abbonamenti della Femi Cz Rugby Rovigo Delta per la stagione che comincerà il primo weekend di ottobre. ‘Sentirsi A Casa’ è il motto di quest’anno e nasce dal concetto di felicità, di star bene, quello che si prova il sabato pomeriggio allo stadio, stando con le persone che più amiamo.

‘Sentirsi A Casa’ rappresenta la quotidianità, la routine del giorno della partita, il ‘rito’ di ogni appassionato prima di raggiungere il Tempio, il godersi il match e il Terzo Tempo in serenità e relax.

Perché abbonarsi?

Perché oltre alla possibilità di vivere da protagonista la nuova stagione dei campioni d’Italia, ci sono molti plus di cui gli abbonati potranno usufruire. Presentando il proprio abbonamento, tutti i tifosi potranno ottenere sconti fino a 1.500 euro presso le concessionarie Autoteam e Autoteam 9 di Rovigo e sconto del 20 per cento nel negozio Robe di Kappa di Rovigo, incluso il nuovo merchandising Rugby Rovigo Delta.

L’abbonamento alla Tribuna Centrale offrirà un plus in termini di benessere e relax con: parcheggio riservato, libero accesso alla lounge Rugby Rovigo Delta in cui il servizio sarà curato da questa stagione da Corte Bariani e per chiudere, un regalo speciale da parte dell’Hotel Mioni Royal San di Montegrotto Terme riservato a tutti coloro che acquisteranno un abbonamento alla Tribuna Centrale.

Abbonamenti: quando e dove

Da lunedì 25 e fino a venerdì 29 settembre, scatterà la prelazione ai soli abbonati 2022/23. Questi gli orari della segreteria: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 19.30. A partire dalle ore 19.30 di venerdì 29 settembre, la vendita sarà libera, aperta a tutti, con possibilità di acquisto sia in segreteria negli orari canonici, che online su mailticket.it

Negli abbonamenti sono comprese tutte le partite casalinghe del campionato Serie A Elite, esclusi i play-off.

Tutti i prezzi

Questi i prezzi degli abbonamenti: