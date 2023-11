Tennis Pesaro, Nardi vittorioso in Giappone. Ora punta alla Next Gen di Gedda

Pesaro, 12 novembre 2023 - Impresa di Luca Nardi in Giappone, a Matsuyama, sul cemento. Il talento pesarese ha conquistato il suo il quinto titolo Challenger su sei finali giocate, il secondo di questa annata.

La vittoria è arrivata un po' a sorpresa in finale per 3-6, 6-4, 6-2 sul trentenne giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo e testa di serie assoluta del seeding. Con questo successo Nardi sale virtualmente numero 126 nel ranking mondiale e rimane in corsa soprattutto per entrare nella lista degli azzurri alle Next Gen Finals di Gedda, in programma dal 28 novembre con tanto di doppia in diretta Tv.

Al Challenger 75 di Matsuyama (cemento outdoor) è successo un po’ di tutto con il maltempo che ha costretto Nardi e Taro Daniel a un doppio turno di semifinale: Nardi contro il cinese Bu Yunchaokete e poi col francese Geoffrey Blancaneaux. Ad onor del vero ancor peggio era andata al suo antagonista di domenica, il padrone di casa Taro Daniel che pure aveva dovuto affrontare un doppio turno contro Yu Hsiou Hsu e August Holmgren, ma rimanendo in campo molto più a lungo dell’azzurro.

Nardi batte in rimonta Taro Daniel, il match

Ne è così scaturita una finale in cui il ventenne pesarese non si è lasciato intimorire dalla partenza a razzo dell’avversario che si aggiudicava il primo set e andava a condurre 3-0 nel secondo, con un break di vantaggio. La reazione del talento del Baratoff è stata però quasi fulminante con un recupero tecnico e fisico eccellente, fino alla vittoria finale in tre set che gli vale il numero 126 in graduatoria Atp, a una decina di posti dal suo best ottenuto a fine agosto.

Nardi impegnato da martedì al Challenger di Kobe

Inoltre, Nardi da martedì sarà impegnato al Challenger di Kobe, sempre in Giappone sempre sulla sua superficie in cemento. Partirà anche lì da la terza testa di serie ed affronterà il giapponese Taisei Ichikawa (numero 786 Atp), alla ricerca dei punti che gli mancano per entrare nella lista dei partecipanti alle Next Gen Finals in programma a Gedda dal prossimo 28 Novembre. Si sono ancora tre posti disponibili per una vera impresa tennistica.