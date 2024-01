Un altro autovelox abbattuto in Veneto, tagliato il rilevatore sulla provinciale 667 a Vallà: indagini in corso

Vallà (Treviso), 19 gennaio 2024 – Un altro autovelox abbattuto in Veneto, e sono ormai decine i casi di danneggiamento di rilevatori di velocità avvenuti negli ultimi mesi sulle strade venete, in particolare nella zona della provincia di Rovigo, ma anche nelle regioni vicine. L’ultimo episodio è avvenuto la scorsa notte a Vallà, frazione di Riese Pio X, in provincia di Treviso, al chilometro 5 della strada provinciale 667.

Indagini

Ad individuare l’autovelox abbattuto a Vallà è stata una pattuglia dei carabinieri di passaggio lungo la provinciale. Come nella maggior parte dei casi di precedenti danneggiamenti avvenuti nel resto del Veneto, anche a questo rilevatore di velocità è stato tagliato il palo di sostegno probabilmente usando un flessibile. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile del gesto – e ormai si sospetta di un unico vandalo seriale responsabile anche di altri abbattimenti compiuti usando un flessibile - oppure un episodio singolo per il territorio trevigiano. Intanto, dopo le decine di casi degli ultimi mesi, si moltiplicano sulle piattaforme social gruppi di “supporto morale” agli autori dei danneggiamenti dei rilevatori di velocità.