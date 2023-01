Covid Veneto, oggi 6 gennaio 2023: 53 decessi da inizio anno ma calano contagi e ricoveri

Passeggeri cinesi sottoposti al test per il Covid 19

Veneto, 6 gennaio 2023 - Resta purtroppo alto il numero dei veneti deceduti perché hanno contratto il Covid 19: oggi sono 12 (-3 rispetto al numero di ieri), che porta il totale dall'1 gennaio a 53 persone, quasi una decina di al giorno. Da inizio pandemia sono 16.380. É sceso invece sotto le duemila unità il numero dei contagiati, anche se nei festivi e prefestivi il dato tende sempre ad abbassarsi: nel bollettino della Regione Veneto i contagiati di oggi sono 1.761 (ieri 2.249), portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.657.486 (qui tutti i dati di ieri, 5 gennaio 2023). Gli attualmenti positivi continuano a scendere drasticamente, dalle oltre 50 mila persone attono a Capodanno, e dai 41.365 di ieri a 37.067 del bollettino odierno, segno che ci sono state molte guarigioni. In calo anche l'occupazione dei posti letto in ospedale, almeno per i casi meno gravi. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.536 (-40), quelli in terapia intensiva invece sono 74, numero invariato. Gli infettati totali da inizio pandemia sono 2.657.486. I contagi per provincia Rispetto ai 1.761 contagiati la provincia con maggior numero di casi risulta essere Padova con 382 casi, seguita da Treviso...