Funerali di Giulia Cecchettin: ecco perché non c’è ancora la data

Venezia, 30 novembre 2023 – A venti giorni dall’omicidio di Giulia Cecchettin, quasi tutti gli elementi del delitto sono emersi e mancano soltanto gli accertamenti tecnici per precisare il quadro indiziario contro Filippo Turetta, mentre resta il dolore di due famiglie, assieme a una reazione senza precedenti in tutta Italia contro la violenza sulle donne che è stata innescata dall’uccisione della studentessa 22enne di Vigonovo. C’è per questo grande attesa per i funerali di Giulia, un evento per cui è prevista la partecipazione di migliaia di persone e per cui le scelte finali per l’organizzazione sono state delegate alla famiglia Cecchettin.

L’organizzazione dei funerali di Giulia

Toccherà al padre di Giulia, Gino, decidere la data dei funerali della figlia, quasi sicuramente in un giorno della prossima settimana. Non sarà certo sabato 2 dicembre, come inizialmente ipotizzato, perché si tratta di una data troppo a ridosso dello svolgimento dell'autopsia sul corpo della 22enne già programmato per venerdì 1 dicembre all'Istituto di medicina legale di Padova. Dopo il nulla osta della magistratura per la tumulazione, è certo soltanto che le esequie verranno celebrate nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Ieri il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Padova ha stabilito che spetta a papà Gino dire il quando. Un atto di estremo rispetto istituzionale, dopodiché in accordo con la diocesi di Padova verrà programmata la cerimonia, che sarà celebrata dal vescovo Claudio Cipolla.