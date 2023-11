Omicidio Giulia Checchettin, ultime notizie: stamattina l’interrogatorio di Turetta. Il difensore: “Non anticipo nulla”

Verona, 28 novembre 2023 – È il giorno più atteso: oggi potrebbe arrivare una svolta nell’omicidio di Giulia Cecchettin. L’ex fidanzato Filippo Turetta comparirà alle 10 davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia e, se deciderà di parlare, potrebbe chiarire i tanti punti oscuri dell’efferato delitto. Tutto dipenderà dalla strategia difensiva concordata ieri con il legale Giovanni Caruso: “Non anticipo nulla sull'interrogatorio”, ma ha preannunciato che non chiederà gli arresti domiciliari. Venerdì si svolgerà l'autopsia sul corpo della 22enne uccisa, mentre il Ris procederà alle analisi sull'auto del ragazzo, in arrivo nelle prossime ore dalla Germania.

