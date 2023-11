Filippo Turetta oggi in Italia, le ultime notizie in diretta: l’aereo militare è atterrato a Venezia

10:20

Carcere di Verona: tre suicidi in tre mesi

Tre suicidi in tre mesi. È il terribile bilancio registrato quest’anno dal carcere di Verona, dove Filippo Turetta verrà trasferito fra poche ore in regime di custodia cautelare. Nonostante la struttura sia dotata di strutture protette per evitare gesti estremi, tre detenuti si sarebbero tolti la vita. Il primo episodio si è verificato il 13 agosto, per una sospetta overdose di farmaci da parte di un uomo di 44 anni che non avrebbe mai mostrato segnali di disagio né di ostilità verso il personale. Gli ultimi due episodi sono più recenti e si sono verificati a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro. Il 10 novembre scorso un uomo si è impiccato all'interno della cella, venendo soccorso da alcuni agenti di polizia penitenziaria e dai sanitari, nella VI sezione detentiva della casa circondariale di Montorio. Il detenuto però è morto il giorno in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni disperate. L'ultimo suicidio è avvenuto il 20 novembre, alle ore 16, quando si è tolto la vita un 25enne, italiano di adozione.