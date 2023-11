Omicidio di Giulia, i genitori di Filippo Turetta rinunciano all’incontro in carcere

Venezia, 29 novembre 2023 – Nicola Turetta ed Elisabetta Martini hanno rinunciato a incontrare il figlio in carcere oggi, nonostante avessero ottenuto il permesso dal pm e fossero attesi alla casa circondariale di Montorio a Verona.

I genitori del ragazzo, detenuto per l’omicidio di Giulia Cecchettin, non hanno seguito l'avvocato Giovanni Caruso per il colloquio, che ha quindi comunicato stamane alla direzione del carcere che i due non si sarebbero presentati. Implicazioni emotive che hanno spinto i genitori a prendersi del tempo per affrontare il momento in condizioni più serene. Da quanto si è appreso, infatti, la rinuncia è stata motivata con la necessità di ricorrere a un aiuto psicologico, sia per il giovane che per i due genitori. Con il via libera della Procura in mano, potranno comunque entrare in carcere quando vorranno.

Oggi intanto è atteso un nuovo incontro tra l'avvocato Caruso e il suo assistito, mentre rimane aperta la partita giudiziaria sulla seminfermità di Filippo. Una possibilità che potrebbe essere tentata dalla difesa per dare un’attenuante. Ieri si è svolto l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip nel quale Turetta si è avvalso nella facoltà di non rispondere e ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea.

La data dei funerali di Giulia

C’è attesa per la comunicazione della data dei funerali di Giulia Cecchettin che si terranno nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. La decisione verrà presa dal padre della studentessa uccisa, Gino Cecchettin, e saranno un giorno della prossima settimana. Lo ha stabilito stamattina il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza di Padova che si era riunito per valutare gli aspetti legati a sarà un evento per cui è prevista la partecipazione di migliaia di persone. Le esequie della 22enne potranno essere celebrate solo dopo l’autopsia programmata per venerdì 1 dicembre. Inizialmente le possibilità erano tra sabato 2 dicembre (come inizialmente sembrava già deciso) e lunedì 4 dicembre, mentre ora la decisione sarà presa dalla famiglia Cecchettin per un giorno della prossima settimana.

Filippo Turetta in carcere a Verona

La perizia psichiatrica di Filippo

Sarà difficile in questa fase del procedimento - ancora in indagini - ottenere che venga disposta una perizia psichiatric a per accertare l'eventuale incapacità, anche parziale, di Filippo Turetta di intendere e volere al momento dei fatti. Allo stato nessuna istanza sul punto è stata depositata dalla difesa alla gip. Da quanto si è saputo, nel caso di Turetta, nel quale agli atti non ci sono diagnosi pregresse di problemi mentali e anche sulla base delle prime valutazioni psicologiche e psichiatriche in carcere, è improbabile che un'istanza di perizia possa essere accolta in questa fase. Servirà semmai un lavoro difensivo con una consulenza di parte, affidata ad esperti, per raccogliere materiale utile, anche attraverso incontri col detenuto, per arrivare ad una richiesta e ad un possibile accoglimento della perizia psichiatrica. Un'istanza che nel caso potrebbe essere depositata dalla difesa più avanti, se non direttamente nel corso del processo.