Giulia Cecchettin, l’autopsia: oggi potrebbe emergere la verità sull’omicidio

08:32

È iniziata l'autopsia: Giulia ferita con 2 coltelli?

È iniziata nell'istituto di Medicina legale di Padova l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni di Vigonovo, per il cui omicidio è stato arrestato l'ex fidanzato Filippo Turetta, che oggi in cercare sarà ascoltato dal pm di Venezia, Andrea Petroni. L'esame servirà per chiarire le diverse fasi dell'aggressione, ma anche per stabilire quando la giovane è morta e se il 21enne abbia infierito con entrambi i coltelli sequestrati: uno con una lama di 21 centimetri trovato nel parcheggio a 150 metri dalla casa della vittima e l'altro nell'auto con cui Turetta ha tentato la fuga fino in Germania.