Incidente frontale tra due auto, muore una giovane 26enne nel Trevigiano

Il luogo dell'incidente mortale a Mareno di Piave

Treviso, 12 febbraio 2023 – Ennesima tragedia sulle strade trevigiane. Nel tardo pomeriggio di sabato 11 febbraio verso le 18.20, terribile scontro frontale e mortale in via San Pio X a Mareno di Piave (Treviso). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di accertamento, un’auto guidata da una giovane 26enne si è scontrata frontalmente con un'altra vettura guidata da una donna di 39 anni, che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Conegliano (Tv), che hanno estratto le due conducenti dai veicoli. L’intervento del personale sanitario del Suem118, nulla hanno potuto per la 26enne, deceduta sul colpo, mentre la 39enne stabilizzata è stato poi elitrasportata in ospedale, le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. La polizia locale è intervenuta con una pattuglia per la deviazione del traffico sul quel tratto di strada, con inevitabili rallentamenti, oltre a provvedere ai rilievi dell’incidente stradale. I vigli del fuoco hanno proseguito con la messa in sicurezza dell’area incidentata e rimozione dei mezzi. Una tragedia quella di Mareno di Piave (Tv), a poche ore di distanza da quella accaduta a Spresiano (Tv), dove ha perso la vita un bimbo di 4 anni che era a bordo di un'auto guidata dalla mamma.