Bimbo di 4 anni morto nell’incidente: mamma Nicole aveva passato la notte con lui in ospedale

Eduard, 4 anni, è morto in un terribile incidente: guidava la mamma

Per approfondire:

Treviso, 12 febbraio 2023 - Stava tornando dal pronto soccorso, dove aveva passato la notte proprio per fare visitare il figlioletto, che aveva una forte tosse, Nicole, la donna che ieri, poco prima delle 14, si è schiantata contro un platano a Spresiano, in provincia di Treviso.

Suo figlio Eduard, di 4 anni è apparso subito gravissimo ai soccorritori. Portato all'ospedale Cà Foncello è morto poco dopo l'arrivo.

Sono stati proprio i primi testimoni del grave incidente, in cui la Bmw, in un tratto rettilineo ha improvvisamente sbandato fino a schiantarsi contro l'albero, con la parte frontale del mezzo completamente distrutta, a raccontare, secondo quanto riporta "Il Gazzettino", che la donna, 34enne della Repubblica Ceca, avrebbe detto, sotto choc dopo l'impatto, "Ho preso sonno". In questo gioco crudele del destino la donna era ormai quasi giunta a casa, proprio a Spresiano, quando l’auto si è schiantata.

Informativa alla Procura

Sul posto, e poi in ospedale, dov'è ricoverata Nicole, è accorso il padre Moreno Bressaglia, che con l'aiuto della donna gestisce il Caffè delle Rose, in centro a Treviso. "Desideriamo soltanto stare tranquilli e credere che il nostro bambino ci seguirà per sempre" ha dichiarato a Il Gazzettino.

Dopo che i carabinieri hanno ascoltato i testimoni ed eseguito i rilievi sul posto dell'incidente, gli inquirenti hanno inviato un'informativa alla Procura di Treviso per l'apertura di una fascicolo di indagine per omicidio stradale.

Sembra che il piccolo Eduard fosse legato al seggiolino quando sono arrivati i primi testimoni ma in questi casi si valutano anche altri fattori, tra cui la velocità, e altre variabili che possono aver inciso sulle dinamiche stradali.