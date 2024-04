Montagna, una scialpinista scivola nel canalone Comici sopra Cortina: recuperato il corpo senza vita dopo 300 metri di caduta

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 21 aprile 2024 – Incidente mortale in montagna nel gruppo dolomitico del Sorapiss, sopra Cortina d’Ampezzo, dove una scialpinista è scivolata per alcune centinaia di metri nel canalone Comici perdendo la vita. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e la vittima è stata identifica solo dopo molte ore perché non aveva con sè dei documenti al momento del recupero della salma. Si tratta di Monica Reginato di 54 anni e residente a Castelfranco Veneto (Treviso) dove con la famiglia gestiva una pelletteria.

L’incidente

La scialpinista trevigiana stava risalendo il canalone Comici con gli sci sulle spalle assieme ad altri quattro compagni di escursione. Si tratta di un itinerario tra la Cima Tre Scarperi e la Cima Piccola con pendenze sostenute che possono raggiungere in alcuni tratti i 55 gradi. La donna, per motivi non accertati, deve aver perso l’equilibrio o la presa sul pendio ed è scivolata per l’intero canalone fermandosi solo dopo aver raggiunto la base. Una scivolata di circa 300 metri e, all’arrivo dell'elicottero di soccorso del Suem di Pieve di Cadore, il medico, sbarcato con un verricello di 20 metri, ha solamente potuto constatare il decesso della 54enne. Ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, la salma è stata recuperata e trasportata alla piazzola di Cortina. I compagni di escursione della donna sono rientrati autonomamente.