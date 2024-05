Ottantenne ubriaca al volante: esce di strada e distrugge la barriera salva-pedoni

Vicenza, 24 maggio 2024 – Ottantenne ubriaca alla guida: esce di strada e distrugge una barriera ‘salvapedoni’. Patente ritirata e ora dovrà anche risarcire il Comune. È stata denunciata per guida in stato di ebbrezza la donna anziana protagonista di una vicenda che ha dell’incredibile, accaduta in provincia di Vicenza.

La donna, che vive a Montecchio, è uscita di strada con la sua Volkswagen, andando a sbattere contro una struttura di protezione dei pedoni sul bordo della strada. L’80enne era alla guida con un tasso alcolemico di oltre il doppio del consentito: lo hanno scoperto gli agenti intervenuti sul luogo dell’impatto. Per fortuna non ci sono stati feriti. Oltre alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza e al ritiro della patente, ora la donna dovrà risarcire il Comune per il danno arrecato.

Ubriaco, alla guida senza patente e assicurazione

Ma non è l’unico episodio. Un altro automobilista trovato ubriaco a Vicenza. L’altra mattina, durante un controllo ordinario in via De Gasperi, gli agenti della polizia locale hanno intimato l'alt a un automobilista di 30 anni, residente in città.

Erano le 10 del mattino. L’uomo – che aveva la patente sospesa a tempo indeterminato – era al voltante di un'Alfa Romeo sprovvista di assicurazione e revisione. E con tasso alcolico fuori controllo.

L’etilometro ha confermato i sospetti degli agenti: il conducente aveva un livello di alcol nel sangue di 2,20 grammi per litro, ovvero oltre quattro volte il limite legale consentito. In questo caso, oltre alla denuncia, è scattato il sequestro del veicolo ai fini della confisca.