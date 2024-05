Violento frontale tra tir a Peschiera del Garda: due camionisti morti

Verona, 27 maggio 2024 – Violentissimo frontale tra tir: due camionisti sono morti. Nell’urto è rimasta coinvolta anche un’auto: ferite le due persone a bordo. È successo intorno alle 7 di questa mattina sulla strada regionale 11 tra Peschiera del Garda e Sirmione, in provincia di Brescia.

L’impatto è stato devastante. Secondo quanto si è appreso dai vigili del fuoco, i due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente e i due conducenti sono morti. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto e le due persone che erano a bordo sono rimaste ferite in modo non grave e trasportate all'ospedale di Peschiera del Garda dai sanitari del 118.

I vigili del fuoco spengono il rogo provocato dall'incidente

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, ma i medici rianimatori non sono riusciti a salvare i due camionisti, deceduti sul posto. L'incidente ha causato la chiusura della strada per le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti e di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco di Verona e Bardolino. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale veronese, i vigili del fuoco stanno lavorando per sgomberare la strada ed estrarre i corpi delle vittime dalle lamiere.