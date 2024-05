Verona, si getta nell’Adige per sfuggire alla polizia: ricerche lungo il fiume con un elicottero e i sommozzatori

Verona, 8 maggio 2024 – Si è gettato nell’Adige a Verona per sfuggire alla polizia dopo un tentativo di furto in un bar nel parco dell'ex Arsenale: l'uomo è disperso da stamattina e sono in corso le ricerche nel fiume da parte dei vigili del fuoco con un elicottero, due squadre e i sommozzatori.

Cosa è accaduto

L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, all’arrivo delle volanti della polizia si è tuffato vestito nell’Adige ed è scomparso nelle acque tra ponte Garibaldi e ponte Pietra. L'allarme era stato lanciato da alcuni passanti che lo avevano visto mentre stavano cercando di scassinare la porta di un bar in un parco giochi. Le ricerche stanno proseguendo anche con un elicottero che sorvola la zona, mentre sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con sette uomini e i sommozzatori, arrivati da Vicenza. Secondo quanto si è appreso assieme a lui c'erano due complici, uno è stato bloccato dalla polizia mentre l'altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.