Vicenza, città blindata: corteo Anpi e inaugurazione movimento di destra

Vicenza, 25 aprile 2023 - La città di Vicenza, Medaglia d'oro per la Resistenza, letteralmente blindata oggi per lo svolgimento della doppia manifestazione prevista nel pomeriggio, da una parte il corteo antifascista in centro storico e dall'altra l'inaugurazione della sede della sede locale del Movimento Italia Sociale nella zona ovest della città. Circa 600, secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo pacifico promosso dall'Anpi e dal coordinamento delle associazioni antifasciste per protestare contro la decisione del Mis di inaugurare la sede (già aperta alcune settimane fa) nel giorno della Festa della Liberazione. Il corteo, con in testa alcuni striscioni con la scritta 'Viva il 25 Aprile - No al fascismo' e bandiere tricolori, è poi arrivato a circo mezzo chilometro dalla sede del Mis ma un fitto cordone formato da poliziotti antisommossa ha evitato eventuali tentativi di passaggio. Nel frattempo, per circa un paio d'ore, le forze dell'ordine hanno interdetto alla viabilità il tratto di corso San Felice, che ospita la sede del movimento, dove è avvenuto il taglio del nastro senza tensioni. I vigili urbani hanno deviato il traffico sulle altre arterie cittadine. Secondo quanto confermato nel tardo pomeriggio dalla Questura berica il corteo è poi arrivato alla fine del percorso stabilito, mentre la chiusura di corso San Felice è avvenuta per garantire maggiore sicurezza.