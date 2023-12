Vodo di Cadore, frontale tra un camper e un’auto: morta una donna, 5 feriti tra cui 2 bambini

Vodo di Cadore (Belluno), 8 dicembre 2023 – Incidente mortale questa mattina a Vodo di Cadore dove un camper si è scontrato con un’auto lungo la statale di Alemagna, la strada che porta a Cortina d’Ampezzo: una donna ha perso la vita e cinque persone, tra cui due bambini, sono rimasti feriti.

I soccorsi

Si è trattato di uno scontro frontale trai due mezzi, la cui dinamica è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Pieve di Cadore, con i volontari di Borca, che hanno in sicurezza i mezzi e prestato i primi soccorsi. Purtroppo il medico del Suem ha dovuto constatare la morte di una donna che viaggiava a bordo dell'auto, mentre è rimasto ferito l'uomo che si trovava con lei. Feriti anche i componenti della famiglia che viaggiava a bordo del camper: due bambini, mamma e papà. Tutti i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti da due ambulanze e l'elicottero del 118 in ospedale.