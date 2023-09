Scontro frontale nel Trevigiano, morto un 28enne di Miane. Quattro i mezzi coinvolti nell’incidente

Follina (Treviso), 16 settembre 2023 – Scontro frontale violentissimo tra un’auto e un van: morto un 28enne, ferito il conducente del furgoncino. È il bilancio dell’ultima tragedia sulle strade del Trevigiano, dove questa notte si è consumato un incidente gravissimo lungo la strada provinciale 4.

L’impatto è avvenuto intorno all’1.45 nel territorio di Follina, a una quarantina di chilometri da Treviso. La vittima viveva a una manciata di chilometri dal luogo dell’impatto, è un 28enne di origine marocchina e residente a Miane.

Cosa è successo: la dinamica

L'incidente è avvenuto in via Pedeguarda, vicino a una curva dove – per cause ancora in corso di accertamento – il 28enne avrebbe perso il controllo della sua Audi A4, entrando in collisione frontale con un van Ford Rourneo, guidato da un 53enne proveniente dal senso opposto di marcia. L’uomo è rimasto ferito in modo non grave. Nella dinamica dell’incidente sono state coinvolte altre due auto: una ha frenato all'improvviso per evitare l’impatto con i due mezzi che impegnavano la carreggiata ed è stata così tamponata da una secondo automobile che arrivava in quel momento.

Morto sul colpo

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto la situazione è apparsa fin da subito critica. Il 28enne è stato estratto dalle lamiere dell’Audi, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. L'autista del van è stato invece stabilizzato sul posto e poi trasferito in ospedale. Nell’impatto il 53enne ha riportato diversi traumi, ritenuti guaribili in una decina di giorni.

La strada è stata interrotta per diverse ore, per dare modo ai vigili del fuoco di liberare le carreggiate dai mezzi incidentati e ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima dell’alba.

Dove è successo: il luogo dell’incidente