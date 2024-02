Maltempo in Veneto, in montagna è tornata la neve: tanta ma solo ad alta quota, ecco dove

Belluno, 11 febbraio 2024 – É tornata la neve sulle montagne del Veneto, tanta ma solo ad alta quota da Asiago fino a Cortina d’Ampezzo. Dopo settimane di caldo anomalo portato dall’anticiclone che ha trasformato la fine di gennaio e l’inizio di febbraio in una primavera fuori stagione su tutto l’arco delle Alpi, dallo scorso venerdì è arrivata un’ondata di maltempo che ha ridato ai territori montani l’apparenza di un inverno normale con abbondanti nevicate anche se solo in quota. Le temperature medie, nonostante si siano abbassate rispetto al caldo eccezionale, sono rimaste comunque miti per la stagione. Tanta pioggia quindi a quote basse, in pianura e lungo il litorale adriatico.

Il maltempo delle ultime 48 ore

Il maltempo delle ultime 48 ore ha riportato la neve in montagna, ma i fiocchi bianchi in Veneto hanno interessato solo le quote medio-alte, nei fondovalle è stata solo pioggia, come in pianura. La neve al suolo, causa le alte temperature e i fenomeni di inversione termica dell'ultima settimana, è poca: solamente nelle stazioni sciistiche in quota il manto è ancora consistente.

Oltre un metro di neve

Per trovare oltre un metro di neve bisogna salire però oltre i 2.000 metri di quota, come a Ra Valles, sulle Tofane, (117 centimetri), o cima Ornella, zona Arabba, (126 cm.), o il Col dei Baldi, sopra Alleghe (105 cm.). Nelle ultime 24 ore la neve fresca al suolo varia dai 10 ai 20 centimetri, misura quest'ultima registrata a Campomolon, sull'altopiano di Asiago, dove il manto bianco misura un accumulo di 103 centimetri.