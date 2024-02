Previsioni meteo in Emilia Romagna: nei prossimi giorni tornano sole e bel tempo

Bologna, 11 febbraio 2024 – Dopo il ciclone Pulcinella e il brutto tempo scandito da piogge e vento nell’ultima parte di questa settimana, l’inizio della prossima promette un graduale miglioramento col ritorno del sole e dell’alta pressione. Nonostante questo ci sarà spazio ancora per un po’ di pioggia soprattutto lungo l'Appennino e in particolare verso la Romagna.

Previsioni meteo 12 febbraio

Secondo gli esperti Arpae, nella giornata di lunedì 12 febbraio, ci saranno “progressive schiarite a partire dal settore occidentale con residui addensamenti sul settore orientale, dove non si escludono deboli e brevi rovesci in mattinata. Temperature minime in diminuzione, più sensibile sulle pianure occidentali, comprese tra 2 e 7 gradi. Massime pressoché stazionarie, comprese tra 12 e 14 gradi”.

Previsioni meteo 13 febbraio

Nella giornata di martedì 13 febbraio, “nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Temperature minime in ulteriore flessione con valori compresi tra 2 e 5 gradi, valori inferiori nelle aree extraurbane. Massime in locale aumento comprese tra 12 e 14 gradi”.

Tendenza da mercoledì 14 a sabato 17 febbraio

La rimonta del campo di alta pressione garantirà tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, anche se non si escludono leggere velature nuvolose e formazioni nebbiose soprattutto sul ferrarese e sulle aree costiere. Da venerdì si assisterà ad un aumento della nuvolosità per l'approssimarsi di una perturbazione atlantica che apporterà deboli precipitazioni. Le temperature, a causa dei rasserenamenti, tenderanno a calare nei valori minimi, per poi risalire a fine periodo; massime inizialmente stazionarie, poi in lieve diminuzione.

Che tempo farà in Emilia Romagna