Vento di burrasca e pioggia: allerta meteo in Emilia Romagna

Bologna, 8 febbraio 2024 – Venti di burrasca e pioggia. Sono le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 9 febbraio, diramate da Arpae con un bollettino di allerta meteo per vento, piene dei fiumi e frane.

Vento e pioggia in arrivo in Emilia Romagna: è allerta gialla

L’allerta meteo gialla è valida dalla mezzanotte del 9 febbraio fino alla mezzanotte del 10 febbraio e riguarda le province Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna per piene dei corsi minori e frane e le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per vento.

“Per la giornata di venerdì 9 febbraio – recita il bollettino di Arpae – sono previste precipitazioni intense e a carattere di rovescio, più probabili sul crinale appenninico centro-occidentale dove saranno possibili innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, localizzati fenomeni di ruscellamento lungo i versanti e occasionali fenomeni franosi. Le precipitazioni localmente interesseranno anche le relative zone collinari. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia Appenninica”.

Previsioni meteo 9 febbraio

Nella giornata di venerdì 9 febbraio, Arpae prevede “cielo molto nuvoloso con nuvolosità più consistente sui rilievi emiliani, associata a precipitazioni anche di moderata intensità lungo il crinale appenninico già dal mattino e in intensificazione durante la giornata. Sui rilievi romagnoli le precipitazioni saranno meno intense e arriveranno nel corso della mattinata. In pianura le precipitazioni avranno carattere debole e irregolare, risultando più continue su quelle settentrionali. Temperature minime in lieve aumento con valori attorno a 6 gradi sul settore centro-occidentale e 8-10 gradi sulla Romagna. Massime pressoché stazionarie con valori attorno a 12/14 gradi. Venti deboli orientali sulla pianura, moderati meridionali lungo la costa e sul mare. Moderati sud-occidentali sui rilievi in intensificazione durante la giornata, con raffiche forti sulle zone di crinale”.

Previsioni meteo 10 febbraio

Per sabato 10 febbraio, invece, “piogge deboli-moderate che a tratti interesseranno tutta la regione. Le precipitazioni saranno più intense e persistenti lungo il crinale appenninico emiliano durante tutta la giornata. Attenuazione dei fenomeni nella notte. Temperature minime in lieve aumento, con valori compresi tra 7 gradi del settore occidentale e 11 di quello orientale. Massime in lieve calo e con poca escursione termica giornaliera, comprese tra 10-11 gradi del settore centro-occidentale e 12-13 gradi della Romagna. Venti deboli-moderati orientali in pianura, moderati di scirocco sul mare e sulla costa. Deboli-moderati meridionali sui rilievi con raffiche forti lungo il crinale appenninico centro-orientale”.

Che tempo farà in Emilia Romagna