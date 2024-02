Neve, pioggia e vento di burrasca: le previsioni meteo in Emilia Romagna

Bologna, 9 febbraio 2024 – Continua l’allerta meteo per vento in Emilia Romagna. Dopo il bollettino Arpae emanato per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, ecco ancora venti di burrasca e pioggia intensa per la giornata di sabato 10 febbraio. Prevista anche neve in Appennino.

L’allerta gialla è valida dalla mezzanotte del 10 febbraio fino alla mezzanotte dell’11 febbraio. Riguarda le piene per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna; per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Per la giornata di sabato 10 febbraio – recita il bollettino di Arpae – sono previste precipitazioni intense e persistenti sul settore appenninico centro-occidentale che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti delle soglie di attenzione. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica”.

Previsioni meteo 10 febbraio

Nella giornata di sabato 10 febbraio il cielo sarà “molto nuvoloso o coperto con piogge in prevalenza deboli-moderate che interesseranno tutta la regione. Fenomeni anche intensi lungo il crinale appenninico emiliano e a tratti più deboli ed intermittenti sulla fascia collinare centro-orientale. Nevicate possibili solo sulle vette più alte. Temperature minime in aumento, con valori compresi tra 9 e 12 gradi. Massime in calo e con ridotta escursione termica giornaliera, comprese tra 10 e 14 gradi. Venti deboli-moderati da est sulle pianure centro-occidentali, da sud-est sulle pianure orientali, la costa ed il mare e meridionali sui rilievi. Locali raffiche anche forti sulle aree di crinale appenninico”.

Previsioni meteo 11 febbraio

Invece, domenica 11 febbraio, previste “piogge sparse anche a carattere di rovescio, un po' più estese sui rilievi. Nevicate sulle cime più alte dell'Appennino con quota neve in abbassamento fino a 1.500 metri dal pomeriggio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata a partire da ovest. Temperature in lieve diminuzione. Valori minimi tra 8 e 10 gradi e massime tra 11 e 13 gradi, localmente inferiori nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni”.

Che tempo farà in Emilia Romagna