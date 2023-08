Meteo Veneto, torna il maltempo: allerta gialla per grandine e raffiche di vento fino a sabato

Venezia, 3 agosto 2023 – Torna il maltempo sul Veneto e, dopo i ripetuti nubifragi che si sono abbattuti sulla regione a fine luglio causando danni e feriti, scattano per le giornate di venerdì 4 e sabato 5 agosto nuove allerta meteo per temporali, forte vento e grandine. Il livello dichiarato dalla Protezione civile regionale è di allerta gialla.

Allerta gialla per temporali su tutto il Veneto

Il servizio Meteo regionale del Veneto segnala fino alla mattina di sabato 5 agosto, fasi di instabilità, intervallate da pause, con rovesci e temporali, più diffusi tra il pomeriggio di venerdì e le prime ore di sabato. Saranno probabili, specie nella seconda parte di venerdì (ma non esclusi anche giovedì), fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. Sulla base delle previsioni meteo previste, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di “attenzione” (Allerta Gialla) fino alle 12 di sabato 5 agosto su tutto il territorio regionale.