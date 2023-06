Lago di Misurina, parcheggia e dimentica freno a mano: auto sommersa

Cortina d’Ampezzo – 25 giugno 2023 - Brutta disavventura per un turista in visita al lago di Misurina, in provincia di Belluno, che per la dimenticanza (o il mal funzionamento) del freno a mano ha visto la propria auto appena parcheggiata finire nelle acque del lago, restando semi-sommersa. L'uomo era sceso per prendere un caffè in un bar. Aveva parcheggiato in un piazzale in leggera discesa a lato dello specchio lacustre. Qualcosa però non ha funzionato nella manovra di stazionamento, perché ad un certo punto l'auto ha iniziato a muoversi, finendo con l'abbrivio, ossia lo slancio iniziale dovuto alla pendenza, quasi al centro del lago. La vettura era vuota. Al turista non è rimasto che chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti da Cortina, che con l'aiuto del personale della sezione Speleo alpino fluviale (Saf) hanno recuperato la macchina trainandola fuori dall'acqua.