Sgominata la banda dei rapinatori di Mestre: in sette aggredivano i passanti armati di coltelli I raid avvenivano di notte nel Quadrilatero di via Piave, sulla terraferma di Venezia. Oggi la polizia ha eseguito 5 arresti e due divieti di dimora in Veneto. Le indagini avevano portato all’arresto di altre 18 persone