Valanga sul Nuvolau: chi era Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana

Giulia Ramelli

Treviso, 12 gennaio 2023 - Giulia Ramelli, maestra di sci veneziana di 34 anni, non ce l'ha fatta. Travolta da una valanga a Cortina d'Ampezzo (Belluno) è morta in ospedale nella notte. A dare l'allarme il compagno d'escursione, Piero Paccagnella, ingegnere e direttore di esercizio della funivia in Tofana e in Marmolada, semisepolto dalla massa di neve. Valanga sotto il Nuvolau, i soccorsi Cosa è successo Giulia e l'amico Piero, 50enne anch'egli di Mestre, ieri 11 gennaio, stavano salendo con le pelli di foca tra la Gusela e il rifugio Nuvolau in comune di Cortina, nelle vicinanze dell'area sciistica delle 5 Torri, con il suo fidazato quando una valanga di neve li ha travolti: lui è stato sfiorato dalla massa bianca che lo ha semisepolto, lei invece è stata centrata in pieno ed è rimasta sommersa sotto due metri. I soccorsi l'hanno individuata e liberata ma dopo qualche ora Giulia è deceduta all'ospedale di Treviso. Giulia Ramelli Chi era Giulia Ramelli Giulia Ramelli, 34 anni, di Mestre dopo aver frequentato il Liceo Scientifico G. B. Benedetti aveva studiato all'università Ca' Foscari di Venezia ed era laureata in Economia. Appassionata di montagna da sempre, sciatrice esperta era iscritta al Collegio regionale del Veneto. Una carriera da...