Incendio alle case popolari di Verona: 9 abitanti intossicati. Il rogo è iniato nelle cantine

Verona, 14 gennaio 2024 - Nove persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato nelle case popolari di Verona. Nessuno è in pericolo di vita, le vittime sono state smistate negli ospedali della zona. È successo nel complesso Agec che si trova nel quartiere di San Bernardino. È la seconda volta in pochi mesi: a novembre era successo alle case comunali di Borgo Roma con 14 intossicati.

Il rogo è scoppiato nei palazzi dell'Azienda di edilizia popolare del Comune di Verona. Da quanto si è appreso, le fiamme si sono propagate dalle cantine.

Sul posto sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, oltre ai sanitari del 118 intervenuti con cinque ambulanze per trasportare gli intossicati negli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma e Negrar (Verona). Gli intossicati sono tutti in codice giallo.